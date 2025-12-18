Зеленський у Брюсселі: без фінансового рішення ЄС Україна ризикує дефіцитом до $50 млрд

Президент Володимир Зеленський заявив, що без ухвалення рішення щодо фінансової підтримки Україна у 2026 році може зіткнутися з дефіцитом бюджету на рівні 45–50 млрд доларів, що становить пряму загрозу для держави. Про це він сказав під час спілкування з журналістами на пресконференції у Брюсселі.

«Ми не можемо дозволити собі, щоб Україна залишилась без відповіді щодо фінансових можливостей на наступний рік, тому що це дійсно загроза», — наголосив Зеленський, додавши, що йдеться «не тільки про фронт, а в принципі про здатність України боротися». За його словами, без відповідних рішень ризики для країни є «дуже сильними і високими».

Президент також попередив, що у разі відсутності траншу навесні Україна буде змушена скоротити виробництво дронів. «Якщо не надійде цей транш, в України буде зменшено в рази виробництво дронів», — сказав він, пояснивши, що це безпосередньо вплине на можливості ЗСУ на полі бою.

Окремо Зеленський підтримав тезу прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска про безпеку Європи. «Якщо сьогодні не підтримувати Україну, великі шанси, що Європа буде платити вже не грошима, а кров’ю. Я абсолютно погоджуюсь», — заявив президент.

Говорячи про репараційну позику за рахунок заморожених російських активів, Зеленський наголосив, що це питання не лише фінансування, а й принципу. «Правильніша форма — це reparation loans, щоб ми всі розуміли і Росія розуміла, що вона винна і що треба буде виплачувати репарації», — зазначив він.

Президент також підтвердив, що вступ України до Європейського Союзу розглядається ним як частина гарантій безпеки. «Для нас членство в Європейському Союзі — це гарантії безпеки. Не тільки економічні, політичні, а й геополітичні», — сказав Зеленський, додавши, що рішення не повинні блокуватися з політичних причин.

Водночас він заявив, що позиція України щодо НАТО залишається незмінною. «Я не вважаю, що нам треба змінювати Конституцію. Це Конституція України, і нехай український народ вирішує, що з нею робити», — наголосив президент, коментуючи дискусії навколо членства в Альянсі.