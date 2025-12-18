На Вінниччині жінка не годувала 10-річного сина з інвалідністю: дитина померла від голоду

Правоохоронці Вінницької області повідомили про підозру матері 10-річного хлопчика, сімейному лікарю та працівнику соцслужби. Їм інкримінують бездіяльність, яка спричинила повільну смерть дитини від голоду.

Про це повідомили в ГУНП у Вінницькій області.

За даними поліції, 39-річна жінка знала, що сину необхідна медична допомога, але до лікарні його не доставляла. Тим часом представники соціальної та медичної служб відвідували сім’ю, документували погані умови проживання дитини й погіршення стану її здоров’я. Однак рішення про вилучення хлопчика від матері та забезпечення йому спеціального лікування уповноважені органи не приймали.

Окрім того, що хлопчик не отримував належного догляду та лікування, мати перестала годувати дитину, що й стало причиною смерті. За даними прокуратури, дитині не давали їжу щонайменше два місяці.

“З травня 2025 року дитина перестала відвідувати школу. Її стан погіршувався. Але мати не зверталася до лікарів. Із серпня по грудень представники соціальних і медичних служб неодноразово приходили в цю родину. Вони бачили, у яких умовах живе дитина. Вони фіксували погіршення її стану в документах. Але не зробили нічого, що могло б урятувати життя”, – написав генпрокурор Руслан Кравченко.

Слідчі повідомили матері про підозру за фактом залишення в небезпеці дитини, що спричинило її смерть, та злісного невиконання обов’язків по її догляду (ч. 3 ст. 135, ст. 166 КК України). Їй загрожує до восьми років позбавлення волі. Суд обрав їй запобіжний захід – тримання під вартою.

Дії сімейного лікаря кваліфіковано за ч. 2 ст. 140 ККУ (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) та ч. 3 ст. 362 ККУ (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї). 44-річну соцпрацівницю підозрюють у неналежному виконанні обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей (ч. 2 ст. 137 ККУ).