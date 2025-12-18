Нічна атака на Кривий Ріг: зруйновано будинки, четверо постраждалих

Уночі 18 грудня російські окупанти завдали ударів по Дніпропетровській області. По Кривому Рогу РФ вдарила безпілотниками, Нікопольський район опинився під обстрілом РСЗВ.
Про це повідомив т.в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
У Кривому Розі через атаку БпЛА постраждали четверо людей.
“Жінки 71 і 67 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта — на амбулаторному лікуванні”, — йдеться в повідомленні.
Пошкоджені приватний будинок, п’ять двоповерхових будинків, адмінбудівля, будівля закладу культури та гаражі. Горіли господарчі споруди.
Нікопольський район окупанти обстріляли з РСЗВ “Град” та атакували FPV-дроном. Під ударом перебували Марганець та Покровська громада. Наслідки уточнюються.