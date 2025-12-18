Нічна атака на Кривий Ріг: зруйновано будинки, четверо постраждалих

Нікопольський район окупанти обстріляли з РСЗВ “Град” та атакували FPV-дроном. Під ударом перебували Марганець та Покровська громада. Наслідки уточнюються.

“Жінки 71 і 67 років госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта — на амбулаторному лікуванні”, — йдеться в повідомленні.

Уночі 18 грудня російські окупанти завдали ударів по Дніпропетровській області. По Кривому Рогу РФ вдарила безпілотниками, Нікопольський район опинився під обстрілом РСЗВ.