Дунайська комісія підтримала створення Реєстру збитків від агресії Росії на Нижньому Дунаї

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України. Дунайська комісія підтримала ініціативу України щодо створення Реєстру збитків від російської агресії на Нижньому Дунаї та систематичного збору даних про шкоду, яка перешкоджає вільному і безпечному судноплавству.

Відповідну постанову «Про порушення Белградської конвенції, викликане воєнними діями Російської Федерації» підтримала більшість країн-учасниць Комісії. За документ проголосували Австрія, Німеччина, Хорватія, Молдова, Румунія та Словаччина.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що ухвалена постанова є ключовим рішенням, яке зміцнює міжнародну підтримку України, забезпечує документування збитків і сприяє відновленню справедливості для дунайських портів, що зазнали російських атак. Він подякував міжнародним партнерам за солідарність, а також українській делегації за роботу в межах Комісії.

Реклама

Реклама

У міністерстві зазначають, що російські атаки на українські дунайські порти призводять до руйнування портової інфраструктури, пошкодження суден і вантажів, а також створюють ризики для міжнародної логістики та безпеки судноплавства на Дунаї. Створення Реєстру має стати важливим кроком для фіксації цих збитків і формування міжнародно-правової основи для притягнення держави-агресора до відповідальності.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив, що це стратегічне рішення посилює підтримку України та відповідальність Росії за завдану шкоду. За його словами, українська дипломатія продовжує системну роботу з розбудови міжнародної архітектури відповідальності рф за злочини та збитки, а справедливість є необхідною умовою тривалого миру.

У пресслужбі також звернули увагу, що засідання Дунайської комісії розпочалося з хвилини мовчання на знак солідарності з Україною та вшанування пам’яті загиблих від російської агресії. Постанова узгоджується з підходами Ради Європи щодо Реєстру збитків і передбачає фіксацію шкоди за єдиними міжнародними стандартами. Комісія окремо засудила воєнні дії Російської Федерації як такі, що порушують базові принципи Белградської конвенції.

Очікується, що Секретаріат Дунайської комісії вестиме Реєстр збитків до завершення агресивної війни рф проти України, регулярно оновлюватиме узагальнену інформацію та передаватиме відповідні дані до Ради Європи й Європейського Союзу, а також інформуватиме Комісію про воєнні дії, що перешкоджають судноплавству.

У міністерстві нагадали, що з початку повномасштабної агресії Росія була спочатку відсторонена від членства в Дунайській комісії, а згодом де-факто виключена з неї. Протягом 2021-2024 років Україна обіймала посаду голови Комісії, а нинішнє рішення розглядається як черговий крок до ізоляції агресора та захисту міжнародного права.