Луганська ОВА за підтримки Антона Шухніна придбала смартфони для переселенців похилого віку

1 листопада 2025 року вісім переселенців похилого віку отримали сучасні телефони в рамках соціального проєкту Луганської ОВА. Реалізацію проєкту розпочали за підтримки українського підприємця та мецената Антона Шухніна, який виділив кошти на придбання гаджетів.

Проект на підтримку найбільш вразливої групи населення

Внаслідок бойових дій багато жителів Луганської області були змушені покинути свої домівки і переїхати в більш безпечні регіони України. Найважче доводиться переселенцям похилого віку, які опинилися далеко від своїх рідних і близьких. Щоб вони чули рідні голоси і відчували підтримку громади, Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) вирішила одну з нагальних проблем — забезпечення людей новими телефонами.

У фінансуванні проекту допоміг український підприємець Антон Шухнін і його дружина Анастасія, які не залишаються байдужими до проблем інших людей. Вони є співзасновниками благодійного фонду Domino Foundation, який підтримує українських військових і цивільних осіб.

За словами директора Департаменту соціального захисту населення Луганської ОВА Оксани Волошиної, подружжя Шухніних неодноразово допомагало шелтеру під опікою Лисичанської громади і першими відгукнулися на нову ініціативу.

Хто з переселенців отримав нові смартфони від меценатів

Першими учасниками соціального проєкту стали люди 70–80 років — вимушено переміщені особи з Луганської області, які з 2022 року живуть у київських шелтерах. Вони досі користувалися кнопковими телефонами і не могли за власний рахунок придбати сучасний пристрій для зв’язку.

За підтримки меценатів для них були придбані сучасні смартфони. Вони дозволять літнім людям отримати доступ до додатку «Дія» і корисних інформаційних каналів. Незважаючи на вік, вони не повинні втрачати можливість користуватися електронними послугами.

На першій зустрічі з мешканцями притулків було видано перші вісім телефонів. Проект триватиме, оскільки ще є багато соціально незахищених людей. У притулках, які опікується Лисичанська міська військова адміністрація, проживає близько 1300 осіб, 780 з них — люди похилого віку.

Деякі з тих, хто отримав новий телефон, поділилися своїми враженнями про ініціативу та своїми планами. Так, Сергій Якович Хримченко, 75-річний уродженець Лисичанська, сказав: «Тепер я зможу зв’язатися з усіма рідними: з дочкою в Польщі, з сином з Дніпропетровської області, з сестрою та іншими родичами. Дякую волонтерам, які подарували мені цей телефон».

Як зазначила ще одна учасниця проекту Катерина, яка отримала новий смартфон: «Найголовніше під час війни — бути на зв’язку зі своїми близькими». Її словами можна описати суть ініціативи, спрямованої на підтримку людей, які опинилися далеко від рідних.

Доля соціального проекту найближчим часом

Департамент соціального захисту населення Луганської ОВА продовжить роботу над відновленням зв’язку з сім’ями та підтримкою переселенців, які проживають у трьох київських шелтерах. Як заявила Оксана Волошина, благодійники планують передати ще 80 телефонів переселенцям з Луганщини.

Оскільки основна група одержувачів допомоги в рамках цього проекту — пенсіонери, керівництво Департаменту продовжить шукати фінансування та залучати меценатів для підтримки вимушено переміщених осіб. За запевненням посадових осіб, вони перебуватимуть під захистом соціальних служб до деокупації українських територій і вирішення питання з їхніми домівками.