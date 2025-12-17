Україна та Німеччина уклали оборонні домовленості на понад 1,2 млрд євро

Україна посилює оборонну співпрацю з Німеччиною. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль у соцмережі, інформуючи про підписання нових домовленостей із німецькими партнерами на суму понад 1,2 млрд євро.

За словами міністра, досягнуті угоди передбачають довготермінове постачання запасних частин до систем протиповітряної оборони Patriot, що дасть змогу швидше ремонтувати, модернізувати та відновлювати наявні комплекси. Також погоджено закупівлю українських безпілотників на 200 млн євро, які визначені пріоритетним засобом для стримування наступальних дій противника та завдання йому втрат.

Окремо Шмигаль повідомив про реалізацію найбільшого артилерійського проєкту – виробництво 200 самохідних артилерійських установок “Богдана” на новому шасі Zetros загальною вартістю 750 млн євро. Це має суттєво посилити артилерійські спроможності Сил оборони України.

Крім того, домовленості передбачають спільне виробництво українських безпілотників “Лінза” у кооперації компаній Frontline Robotics та Quantum Systems у межах ініціативи Build with Ukraine. Ці БпЛА мають забезпечити масштабування тактичної розвідки. Також укладено контракти на безперебійне постачання сучасних засобів радіоелектронної боротьби на тактичному рівні.

Міністр нагадав, що завдяки домовленостям Президента України Володимира Зеленського та канцлера ФРН Фрідріха Мерца Німеччина зобов’язалася виділити у 2026 році 11,5 млрд євро на підтримку України. Він подякував міністру оборони Німеччини Борису Пісторіусу за оголошення цієї підтримки під час засідання у форматі “Рамштайн”, а також за передачу двох систем Patriot і дев’ятої системи IRIS-T, які, за його словами, допоможуть захистити українські міста та посилити європейську безпеку.