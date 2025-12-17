На ремонті об’єктів ДСНС на Тернопільщині розкрали 1,8 млн гривень, — ДБР

Комерсант з Тернопільщини під час капітального ремонту об’єктів ДСНС не перевіряв фактичне виконання робіт і підписував фіктивні акти виконаних робіт. Це дозволило організованій групі заволодіти 1,8 млн грн бюджетних коштів.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, у 2022-2023 роках двоє підприємців, які діяли в складі організованої групи спільно з трьома посадовцями ГУ ДСНС у Тернопільській області, здійснювали капітальний ремонт адмінприміщень та будівель служби. Вони заволоділи 1,8 млн грн бюджетних коштів, завищивши вартість ремонтних робіт. Інженер технічного нагляду підписав акти виконаних робіт ремонту приміщень, не перевіривши обсяг та фактичне виконання.

Посадовцю повідомлено про підозру за пособництво заволодінню чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).

Працівникам ДСНС повідомлено про підозру ще у червні цього року за ч. 2,3,5 та ч. 5 ст. 191 ККУ.