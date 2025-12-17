Вибір парфумів — це мистецтво пізнання себе через запахи. Іспанський бренд YODEYMA завоював довіру мільйонів жінок завдяки поєднанню європейської якості та доступної ціни. Кожний третій покупець парфумів в Україні у сегменті до 1500 гривень розглядав аромати цього бренду. Бренд пропонує понад 120 ароматів, і щороку випускає 15-20 новинок, що становить близько 12-15% від загального асортименту.

Розберемося, як знайти свій ідеальний аромат серед різноманіття колекції.

Джерело: beautiful-life.com.ua

YODEYMA духи: що робить цей бренд унікальним

YODEYMA — це не просто копії відомих ароматів, а самостійні парфумерні композиції, створені за класичними канонами французької парфумерії. Бренд використовує трирівневу піраміду нот: верхні (перші 15-30 хвилин), серцеві (2-4 години) та базові (до 8 годин). Така структура забезпечує гармонійний розвиток аромату на шкірі.

Історія розвитку бренду YODEYMA і його популярність

Компанія заснована в 1991 році у Валенсії, Іспанія, групою професіоналів парфумерної індустрії. Спочатку продукція розповсюджувалась через прямі продажі, а у 2002 році відкрився перший фізичний магазин.

За понад 30 років роботи YODEYMA вийшла на ринки 45 країн світу. Секрет успіху — використання високої концентрації парфумерних композицій на рівні Eau de Parfum, що забезпечує тривалість аромату 6-8 годин. В Україні бренд набув популярності завдяки оптимальному співвідношенню ціна-якість та широкому асортименту понад 90 ароматів.

Якість та натуральні інгредієнти в парфумах YODEYMA

Парфуми YODEYMA містять до 85% натуральних компонентів. У складі композицій:

Есенції квітів — троянда з Болгарії, жасмин з Єгипту, іланг-іланг з Мадагаскару.

— троянда з Болгарії, жасмин з Єгипту, іланг-іланг з Мадагаскару. Цитрусові масла — бергамот з Калабрії, грейпфрут з Флориди.

— бергамот з Калабрії, грейпфрут з Флориди. Екзотичні смоли — ладан, мірра, пачулі з екологічно чистих плантацій.

— ладан, мірра, пачулі з екологічно чистих плантацій. Натуральні фіксатори — мускус рослинного походження, амбра синтетична (етична альтернатива).

Кожен флакон проходить дерматологічне тестування та сертифікацію згідно з європейськими стандартами безпеки IFRA.

Жіночий парфум YODEYMA — каталог популярних ароматів

Колекція налічує понад 100 жіночих композицій, згрупованих за нотами та характером:

Свіжі та цитрусові — FOR YOU з бергамотом та жасмином, KARA з яблуком і бамбуком. Ідеальні для весняно-літнього сезону та активного способу життя.

— FOR YOU з бергамотом та жасмином, KARA з яблуком і бамбуком. Ідеальні для весняно-літнього сезону та активного способу життя. Квіткові класичні — Celebrity Woman з чорною смородиною та іриса, Iris з жасмином та флердоранжем. Універсальні композиції для будь-якого випадку.

— Celebrity Woman з чорною смородиною та іриса, Iris з жасмином та флердоранжем. Універсальні композиції для будь-якого випадку. Східні та пряні — CHEANTE з мандарином та пачулі, SOPHISTICATE з лічі та ваніллю. Чуттєві аромати для вечірнього виходу.

— CHEANTE з мандарином та пачулі, SOPHISTICATE з лічі та ваніллю. Чуттєві аромати для вечірнього виходу. Гурманські солодкі — Very Special з мигдалем та бобами тонка, ADRIANA з чорною смородиною та ваніллю. Теплі, затишні композиції для холодної пори року.

Як правильно вибрати жіночі духи YODEYMA за типом характеру?

Парфумологи рекомендують обирати аромат відповідно до темпераменту:

Холерики — енергійні та імпульсивні — віддають перевагу яскравим цитрусовим нотам з перцем та імбиром.

— енергійні та імпульсивні — віддають перевагу яскравим цитрусовим нотам з перцем та імбиром. Сангвініки — комунікабельні та оптимістичні — обирають квітково-фруктові композиції з персиком, папаєю. Такі аромати обирають близько 30% покупців віком 25+.

— комунікабельні та оптимістичні — обирають квітково-фруктові композиції з персиком, папаєю. Такі аромати обирають близько 30% покупців віком 25+. Флегматики — спокійні та врівноважені — люблять деревні аромати з кедром, сандалом, білим мускусом.

— спокійні та врівноважені — люблять деревні аромати з кедром, сандалом, білим мускусом. Меланхоліки — чутливі та творчі натури — тягнуться до глибоких східних ароматів з амброю, ладаном, трояндою.

Важливо тестувати парфуми на шкірі, а не на паперовій блоттері — pH шкіри індивідуальний і впливає на розкриття нот. Оптимальний час для тестування — 20-30 хвилин після нанесення, коли випаруються спиртові компоненти.

Парфуми YODEYMA ціни: якість по доступній вартості

Лінійка YODEYMA пропонує різні формати:

15 мл — компактний флакон для сумочки, вартість 330 грн, тривалість використання 2-3 місяці.

— компактний флакон для сумочки, вартість 330 грн, тривалість використання 2-3 місяці. 50 мл — стандартний формат, економічно вигідний для улюбленого аромату.

— стандартний формат, економічно вигідний для улюбленого аромату. 100 мл — максимальний об’єм для шанувальників певної композиції.

Порівняно з преміальними брендами (5000-8000 грн за 50 мл), YODEYMA пропонує схожу якість композицій за ціною у 5-7 разів нижчою. Стійкість аромату — 6-8 годин на шкірі, шлейф — до 4 годин.

Де купити оригінальні духи YODEYMA в Україні?

Beautiful Life — офіційний дистриб’ютор в Україні з сертифікатами якості. У каталозі представлені найпопулярніші композиції:

Жіночі парфуми Yodeyma Celebrity Woman (330 грн, 15 мл) — вишуканий аромат для впевнених у собі жінок. Верхні ноти чорної смородини дарують свіжість, серцеві ноти ірису додають аристократичності, база з пачулі створює чуттєвий шлейф. Ідеально для ділових зустрічей та вечірніх виходів.

Жіночі парфуми Yodeyma FOR YOU (330 грн, 15 мл) — легка квітково-деревна композиція. Бергамот у верхніх нотах освіжає, жасмин у серці додає жіночності, білий кедр у базі створює стійкість. Універсальний варіант для щоденного використання, особливо влітку.

(330 грн, 15 мл) — легка квітково-деревна композиція. Бергамот у верхніх нотах освіжає, жасмин у серці додає жіночності, білий кедр у базі створює стійкість. Універсальний варіант для щоденного використання, особливо влітку. Жіночі парфуми Yodeyma Very Special (330 грн, 15 мл) — гурманська композиція для романтичних натур. Солодкість мигдалю гармонійно поєднується з ніжними жасминовими квітковими нотами, а боби тонка у базі додають глибини та теплоти. Ідеальний вибір для побачень та святкових подій.

(330 грн, 15 мл) — гурманська композиція для романтичних натур. Солодкість мигдалю гармонійно поєднується з ніжними жасминовими квітковими нотами, а боби тонка у базі додають глибини та теплоти. Ідеальний вибір для побачень та святкових подій. Жіночі парфуми Yodeyma CHEANTE (330 грн, 15 мл) — яскравий східний аромат. Свіжість мандарину змінюється розкішшю троянди, а пачулі створює чуттєвий та стійкий шлейф. Композиція для впевнених жінок, які люблять бути в центрі уваги.

(330 грн, 15 мл) — яскравий східний аромат. Свіжість мандарину змінюється розкішшю троянди, а пачулі створює чуттєвий та стійкий шлейф. Композиція для впевнених жінок, які люблять бути в центрі уваги. Жіночі парфуми Yodeyma ADRIANA (330 грн, 15 мл) — фруктово-гурманська насолода. Кислинка чорної смородини та соковитість персика переходять у теплу ванільну базу. Затишний аромат для осінньо-зимового періоду.

Beautiful Life гарантує оригінальність продукції, зручну доставку по Україні та професійні консультації щодо вибору аромату.

Як вибрати YODEYMA парфум: поради експертів

Правило сезонності — влітку обирайте легкі цитрусово-квіткові композиції (FOR YOU, KARA), взимку — теплі східні та гурманські (ADRIANA, Very Special). 70% покупців мають окремі парфуми для теплого та холодного сезону.

— влітку обирайте легкі цитрусово-квіткові композиції (FOR YOU, KARA), взимку — теплі східні та гурманські (ADRIANA, Very Special). 70% покупців мають окремі парфуми для теплого та холодного сезону. Тестування на шкірі — наносьте на точки пульсації: зап’ястя, внутрішній згин ліктя, за вухом. Тепло тіла розкриває ноти повніше. Нанесіть на зап’ястя та зачекайте 15-20 хвилин для розкриття серцевих нот. 60% ароматів розкриваються по-різному на різній шкірі.

— наносьте на точки пульсації: зап’ястя, внутрішній згин ліктя, за вухом. Тепло тіла розкриває ноти повніше. Нанесіть на зап’ястя та зачекайте 15-20 хвилин для розкриття серцевих нот. 60% ароматів розкриваються по-різному на різній шкірі. Правило трьох — не тестуйте більше ніж три аромати за раз, щоб не перевантажити нюх.

— не тестуйте більше ніж три аромати за раз, щоб не перевантажити нюх. Врахування pH шкіри — на сухій шкірі аромати розкриваються м’якше, на жирній — інтенсивніше та стійкіше.

— на сухій шкірі аромати розкриваються м’якше, на жирній — інтенсивніше та стійкіше. Час доби — вранці підходять свіжі композиції, ввечері — насичені та чуттєві.

Парфуми YODEYMA — це можливість створити власну парфумерну колекцію без значних витрат, експериментуючи з різними образами та настроями. Обирайте аромат, який резонує з вашою особистістю, і нехай він стане вашою невидимою візитівкою.