Кількість боїв на фронті зросла до 278 за добу: Генштаб назвав три напружені напрямки

Розпочалася 1393 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. З 16 по 17 грудня на фронті відбулося 278 боїв. На Покровському напрямку ЗСУ відбили 82 атаки окупантів, на Гуляйпільському 28, на Лиманському 27.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби противник завдав 74 авіаційних ударів, скинув 179 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3729 обстрілів, зокрема 75 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3523 дронів-камікадзе.

Реклама

Реклама

Окупанти завдавали авіаційних ударів по районах населених пунктів:

Іванівка Дніпропетровської області;

Воздвижівка, Залізничне, Тернувате, Зорівка, Нове Поле, Гуляйполе Запорізької області.

Північно-Слобожанський та Курський напрямки

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 15 атак росіян. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих авіаційних бомб та здійснив 138 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

Південно-Слобожанський, Куп’янський, Лиманський та Слов’янський напрямки

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ війська зупинили дев’ять атак противника у районах населених пунктів Приліпка, Синельникове та у бік Ізбицького, Обухівки, Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 24 атаки загарбників. Українські оборонці відбили штурмові дії противника в бік Куп’янська, Петропавлівки, Кучерівки, Піщаного, Новоплатонівки, Голубівки, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 27 разів, намагаючись вклинитися в оборону ЗСУ у районі Торського та у бік населених пунктів Лиман, Степове, Коровій Яр, Зарічне, Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Глущенкове.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак противника у районах Сіверська, Серебрянки та у бік Пазено.

Краматорський, Костянтинівський та Покровський напрямки

На Краматорському напрямку противник один раз атакував позиції українських захисників у напрямку Бондарного.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки поблизу Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки, Костянтинівки.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 82 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Покровськ та у бік Рівного, Мирнограду, Родинського, Гришиного, Звірового, Сергіївки, Новопавлівки, Філії, Нового Шахового, Дорожнього, Сухецького, Вільного, Іванівки.

Олександрівський, Гуляйпільський, Оріхівський та інші напрямки

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 20 атак в районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Красногірське, Злагода, Рибне та у бік Іванівки, Іскри, Олександрограду, Вербового, Привільного.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 28 атак росіян в районі населеного пункту Солодке та в бік Варварівки, Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку ворог вісім разів марно намагався прорвати оборону ЗСУ в районах населених пунктів Щербаки, Степове та у напрямках Малої Токмачки, Новоандріївки та Приморського.

На Придніпровському напрямку боєзіткнень не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.