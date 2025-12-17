        Кримінал

        У Дніпрі чоловік вкрав у військового 200 тис. гривень: рішення суду

        Галина Шподарева
        17 Грудня 2025 07:15
        читать на русском →
        Військовий з телефоном / Фото: armyinform.com.ua
        Військовий з телефоном / Фото: armyinform.com.ua

        Жителя Дніпра засуджено за крадіжку коштів у військовослужбовця. На початку жовтня чоловік на одній із залізничних станцій Дніпра викрав у військовослужбовця мобільний телефон та отримав доступ до рахунку військового.

        Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

        Отримавши доступ до банківського рахунку потерпілого, зловмисник заволодів коштами у сумі понад 200 тис. грн.

        Реклама
        Реклама

        40-річного чоловіка встановили та затримали, у листопаді йому було повідомлено про підозру.

        Підозрюваного обвинувачували у вчиненні крадіжки, незаконному заволодінні документами та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 361 КК України).

        Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді 5,6 років позбавлення волі. Наразі триває строк апеляційного оскарження.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини