У Дніпрі чоловік вкрав у військового 200 тис. гривень: рішення суду

Жителя Дніпра засуджено за крадіжку коштів у військовослужбовця. На початку жовтня чоловік на одній із залізничних станцій Дніпра викрав у військовослужбовця мобільний телефон та отримав доступ до рахунку військового.

Про це повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Отримавши доступ до банківського рахунку потерпілого, зловмисник заволодів коштами у сумі понад 200 тис. грн.

40-річного чоловіка встановили та затримали, у листопаді йому було повідомлено про підозру.

Підозрюваного обвинувачували у вчиненні крадіжки, незаконному заволодінні документами та несанкціонованому втручанні в роботу інформаційних систем (ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 361 КК України).

Суд визнав його винним та призначив покарання у вигляді 5,6 років позбавлення волі. Наразі триває строк апеляційного оскарження.