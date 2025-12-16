Суд у Франції зобов’язав ПСЖ виплатити Мбаппе понад €60 млн за невиплачені зарплати і бонуси — Reuters

Французький трудовий суд зобов’язав «Парі Сен-Жермен» виплатити Кіліану Мбаппе понад €60 млн невиплачених зарплат і бонусів за квітень–червень 2024 року. ПСЖ заявив, що виконає рішення, хоча й наполягає на своїй позиції у спорі.

Про рішення суду повідомив Reuters.

Як написав у X журналіст Бен Джейкобс, суд постановив виплатити Мбаппе €55 млн плюс відпускні, а також відхилив інші вимоги обох сторін, зокрема заяви Мбаппе про моральний тиск і наклеп.

За даними Reuters, суд розглядав претензії Мбаппе щодо невиплаченої зарплати за квітень, травень і червень 2024 року та бонусів, а аргумент ПСЖ про те, що футболіст нібито відмовився від цих грошей, не був прийнятий, оскільки письмової угоди про відмову не було.

Влітку 2024 року Кіліан Мбаппе залишив ПСЖ і перейшов до мадридського клубу на правах вільного агента після завершення контракту. Після цього футболіст заявив, що французький клуб не виплатив йому зарплату за останні місяці угоди, а також підписний бонус і премію, що й стало підставою для звернення до суду.

ПСЖ підтвердив, що виконає рішення суду, водночас залишивши за собою право на подальші юридичні кроки.

