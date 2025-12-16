$8 тисяч за переправлення через Тису: на Закарпатті затримали двох чоловіків

На Закарпатті правоохоронці затримали двох чоловіків, яких підозрюють в організації незаконного переправлення людей до Румунії. За свої «послуги» вони брали по 8 тисяч доларів з клієнта.

Про це повідомила поліція Закарпатської області.

На Закарпатті викрили схему нелегального трансферу до Румунії / Фото: Нацполіція

За даними слідства, до функціонування протиправного механізму були причетні двоє жителів Тячівського району віком 21 та 24 роки. За 8 000 доларів вони переправляли людей до Румунії через гірську річку Тиса в межах селища Великий Бичків Рахівського району.

Для припинення незаконної діяльності правоохоронці провели оперативні заходи та затримали зловмисників у місті Хуст одразу після отримання ними грошей від чергового клієнта.

Фігурантів помістили до ізолятора тимчасового тримання. Слідчі поліції повідомили їм про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон України.