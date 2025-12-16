Росіяни вдарили безпілотником по будинку культури на Харківщині

Уночі 16 грудня росіяни завдали удару безпілотником по центральній частині селища Великий Бурлук Куп’янського району. Спалахнула масштабна пожежа у будинку культури.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

У результаті влучання у місцевий будинок культури, який раніше вже був пошкоджений обстрілами, сталася пожежа на площі 1000 кв. м.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

До ліквідації наслідків атаки було залучено 13 рятувальників, три одиниці техніки ДСНС, а також медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.