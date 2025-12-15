Ожеледиця на дорогах: синоптики попереджають водіїв про небезпеку 16 грудня

В Україні у вівторок, 16 грудня, очікується хмарна погода з проясненнями, місцями можливі туман та ожеледиця. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, у нічний час на Лівобережжі пройде невеликий мокрий сніг, на дорогах подекуди утвориться ожеледиця. На решті території країни вночі, а також удень істотних опадів не прогнозують. Вночі та вранці у східних, більшості центральних областей, а також у Запорізькій області й місцями на півночі очікується туман.

Вітер змінних напрямків, швидкістю 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень становитиме 1-6 градусів тепла. На Закарпатті, Одещині та в Криму повітря прогріється до 9 градусів тепла. У східних областях вночі очікується 1-6 градусів морозу, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

У Київській області та Києві 16 грудня також буде хмарно з проясненнями, без опадів. Уночі та вранці по області місцями можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура по області вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень 1-6 градусів тепла. У Києві вночі близько 0 градусів, удень 3-5 градусів тепла.