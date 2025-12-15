Програма “єОселя” отримає додаткове фінансування: ще 18 тисяч родин зможуть придбати житло

Уряд ухвалив рішення, яке дозволить розширити програму пільгової іпотеки «єОселя» та забезпечити житлом ще близько 18 тисяч українських сімей. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у соцмережах.

За словами очільниці уряду, до кінця 2025 року Міністерство фінансів випустить облігації внутрішньої державної позики на суму 30 млрд грн і спрямує їх до статутного капіталу ПрАТ «Укрфінжитло». Це дозволить продовжити видачу іпотечних кредитів за пільговими ставками в межах державної програми.

У фокусі «єОселі» залишаються військовослужбовці, працівники сектору безпеки й оборони, вчителі, медики, науковці, внутрішньо переміщені особи, а також родини, які втратили житло внаслідок війни.

Юлія Свириденко навела приклад подружжя Кобилінських зі Львівської області, які змогли придбати власне житло завдяки програмі. Анна працює медсестрою, а її чоловік Олег служить у поліції. Навесні цього року родина отримала квартиру за програмою пільгової іпотеки.

Прем’єрка також закликала українців, які планують купівлю житла у 2026 році, подавати заявки на участь у програмі вже зараз. Зробити це можна онлайн через застосунок «Дія» за кілька хвилин.