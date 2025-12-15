У Євробаченні-2026 братимуть участь 35 країн

Європейська мовна спілка (EBU) підтвердила, що 35 національних мовників надішлють своїх виконавців з піснями до Відня на 70-й конкурс пісні Євробачення.

Про це повідомляється у пресрелізі головного організатора конкурсу.

EBU оприлюднив список суспільних мовників, які братимуть участь у конкурсі Євробачення – 2026 в Австрії: SBS (Австралія), ORF (Австрія), İctimai (Азербайджан), RTSH (Албанія), RTBF (Бельгія), BNT (Болгарія), BBC (Велика Британія), AMPTV (Вірменія), ERT (Греція), GPB (Грузія), DR (Данія), ERR (Естонія), KAN (Ізраїль), RAI (Італія), CyBC (Кіпр), LSM (Латвія), LRT (Литва), RTL (Люксембург), PBS (Мальта), TRM (Молдова), ARD/SWR (Німеччина), NRK (Норвегія), TVP (Польща), RTP (Португалія), TVR (Румунія), SMRTV (Сан-Марино), RTS (Сербія), Суспільне (Україна), YLE (Фінляндія), FT (Франція), HRT (Хорватія), ČT (Чехія), RTCG (Чорногорія), SVT (Швеція), SRG SSR (Швейцарія).

Реклама

Реклама

Зазначається, що три мовники з Болгарії (BNT), Румунії (TVR) та Молдови (TRM) повертаються на конкурс у зв’язку з його 70-річчям, після трьох, двох та одного року перерви відповідно.

15 пісень змагатимуться у першому півфіналі 12 травня та 15 пісень у другому півфіналі 14 травня, щоб визначити по 10 пісень, які пройдуть кваліфікацію до фіналу.

Ці 20 пісень приєднаються до попередньо кваліфікованих заявок від ведучих ORF (Австрія), FT (Франція), ARD/SWR (Німеччина), Rai (Італія) та BBC (Велика Британія) у гранд-фіналі 16 травня.

Потім глядачі з усіх країн-учасниць та решти світу разом із журі, призначеними 35 мовниками, які беруть участь, проголосують у Гранд-фіналі, щоб визначити переможця 70-го конкурсу пісні Євробачення.

Нагадаємо, п’ять країн бойкотуватимуть “Євробачення-2026” через те, що до нього допустили Ізраїль. Це Ісландія, Іспанія, Ірландія, Нідерланди і Словенія.