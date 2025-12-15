У Румунії тисячі людей вийшли на протести проти зловживань у судовій системі

У Румунії шостий день поспіль тривають масові протести з вимогою очищення судової системи. У неділю тисячі людей вийшли на вулиці Бухареста та інших міст, підтримавши суддів і прокурорів, які заявляють про системні зловживання в правосудді, повідомляє Reuters.

Приводом для протестів став відкритий лист, який у соцмережах підписали близько 700 румунських суддів і прокурорів. У документі йдеться про глибокі та системні дисфункції в судовій системі країни. На тлі суспільного резонансу президент Румунії Нікушор Дан заявив, що 22 грудня проведе консультації з представниками судової влади. За його словами, якщо така кількість магістратів говорить про проблеми доброчесності, ситуація є вкрай серйозною.

Лист з’явився після виходу розслідувального фільму незалежного видання Recorder, у якому стверджується, що голови судів, які мають політичну підтримку, використовують прогалини в законодавстві для неетичних практик, зокрема ухвалення сумнівних виправдувальних вироків. Також у матеріалі йдеться, що судді та прокурори, які скаржаться на такі дії, часто зазнають дисциплінарного тиску. Водночас представники судового наглядового органу заявили, що цей фільм нібито є спробою дестабілізації судової системи.

У Бухаресті на акцію протесту вийшли близько 10 тисяч людей. Учасники маршу скандували гасла «Справедливість, а не корупція», «Ми вас бачимо» та «Незалежність, а не покора». Тисячі протестувальників зібралися також в інших містах країни.

Юристи пов’язують нинішню кризу з реформами 2022 року, які надали головам судів практично необмежені повноваження щодо підлеглих. На їхню думку, саме ці зміни відкрили шлях до зловживань, про які нині заявляють магістрати.

Після вступу Румунії до ЄС у 2007 році її судова система перебувала під спеціальним моніторингом Брюсселя. Після скасування цього механізму у 2023 році темпи антикорупційних розслідувань сповільнилися, а низка виправдувальних вироків у резонансних справах викликала занепокоєння щодо ослаблення боротьби з корупцією.