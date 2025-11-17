У Румунії евакуювали людей з прикордонного села після російського удару по українському порту

Після нічної атаки безпілотників по Україні, в результаті якої виникла пожежа на судні зі скрапленим нафтовим газом, румунська влада евакуювала прикордонне село, повідомляє у Facebook Генеральна інспекція Румунії з надзвичайних ситуацій.

«З огляду на близькість до території Румунії характер вантажу (зріджений газ)» на судні, влада вирішила евакуювати жителів села Плауру. 15 осіб (за даними на 2021 рік, у селі жили 32 особи) були перевезені до сусіднього населеного пункту.

Плауру знаходиться на протилежному березі від Ізмаїла, найбільшого порту України на Дунаї.

Міністерство оборони Туреччини раніше повідомило, що удар припав по судну ORINDA. 16 членів екіпажу були евакуйовані, ніхто не постраждав.