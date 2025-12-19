Трамп наказав призупинити видачу “грін-карт” для переїзду в США: стала відома причина

Уряд США призупинив програму диверсифікаційної візової лотереї Green card (DV1). Причина – стрілянина в будівлі Браунського університету, яку влаштував отримувач грін-карт, 48-річний іммігрант із Португалії.

Про це повідомила міністерка внутрішньої безпеки США Крісті Ноем.

За її словами, стрілець з університету Брауна, 48-річний громадянин Португалії Клаудіо Мануель Невеш Валенте, потрапив до США за програмою імміграційної візи DV1 у 2017 році та отримав “грін-карту”.

Реклама

Реклама

“У 2017 році президент Трамп боровся за припинення цієї програми після руйнівного наїзду вантажівки на Нью-Йорк терористом ІДІЛ, який в’їхав за програмою DV1, та вбив вісьмох людей. За вказівкою президента Трампа я негайно наказую Службі громадянства та імміграції США призупинити програму DV1, щоб гарантувати, що ця катастрофічна програма не завдасть шкоди жодному американцю”, – йдеться в дописі.

Програма DV1 пропонувала до 50 тисяч віз громадянам країн з низьким рівнем імміграції до США. Отримувачі віз відбиралися за допомогою лотереї, проте перемога не означала автоматичного отримання візи. У претендентів має бути середня освіта, або два роки досвіду роботи в галузі, де вони хочуть працювати в США. Також вони мали пройти співбесіду та перевірку.

Нагадаємо, 14 грудня на території університету Брауна в штаті Род-Айленд в США сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє людей та дев’ятеро були поранені.