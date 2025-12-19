        Суспільство

        Масований удар по енергооб’єкту в Одесі: частина міста знов без світла та води

        Галина Шподарева
        19 Грудня 2025 08:51
        Рятувальники на місці пожежі після атаки БпЛА в Одесі / Фото: ДСНС
        Рятувальники на місці пожежі після атаки БпЛА в Одесі / Фото: ДСНС

        19 грудня в Одесі внаслідок масованої атаки російських БпЛА пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури. У Пересипському районі частково відсутні тепло- та водопостачання.

        Про це повідомили начальник Одеської ОВА Олег Кіпер та начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

        Ударною хвилею пошкоджено скління у п’ятиповерховому житловому будинку. Одна людина постраждала.

        “У результаті ударів мешканці одного з найбільших житлових масивів Одеси залишилися без енерго-, водо- та теплопостачання. Тривають аварійно-відновлювальні роботи. Усі служби працюють в посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії, води і тепла”, – йдеться в повідомленні.

        В Одесі функціонують Пункти незламності. Рятувальні та комунальні служби працюють на місцях влучань.

        Пошкоджені будинки в Одесі / Фото: Сергій Лисак

