Найближчими днями в Україні плюсова температура без опадів, але після Різдва очікуються морози

У четвер, 19 грудня, погодна ситуація в Україні суттєво не зміниться — по всій території країни опадів не очікується, місцями можливі тумани. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, протягом дня температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 тепла, а у південних та західних областях повітря прогріється до +3…+8 градусів. У Києві 19 грудня буде сухо, температура повітря становитиме близько +2 градусів.

Водночас синоптикиня звернула увагу на зміни, які можливі наприкінці місяця. За попередніми прогнозами, з 25–26 грудня у більшості областей України очікується похолодання — вночі температура може знижуватися до -7…-12 градусів. Діденко зазначила, що прогноз ще уточнюватиметься, однак радить заздалегідь підготуватися до холодів, зокрема подбати про додаткове утеплення та перевірку приладів і автомобілів.

