США та союзники підготували план гарантій безпеки для України, подібний до статті 5 НАТО — Bloomberg

США та європейські союзники України підготували план гарантій безпеки з детальними та «серйозними» механізмами, які мають забезпечити дотримання можливих мирних домовленостей із Росією. Про це пише Bloomberg з посиланням на посадовців, обізнаних із пропозиціями.

Згідно з планом, першим рівнем стримування після завершення бойових дій стане українська армія чисельністю близько 800 тисяч військових. Західні партнери мають і надалі забезпечувати ЗСУ озброєнням, підготовкою та іншою підтримкою. США, своєю чергою, братимуть участь у розвідці та моніторингу, щоб фіксувати можливі спроби порушення домовленостей, зокрема через провокації з боку Росії.

Крім того, війська коаліції європейських країн можуть бути розміщені поза лінією фронту для посилення довіри та стабільності. Європейські лідери після переговорів цього тижня заявили, що багатонаціональні сили можуть діяти на території України як частина заходів безпеки.

Посадовці зазначають, що у разі поновлення бойових дій Україна першою реагуватиме власними силами, тоді як союзники спочатку застосовуватимуть дипломатичні механізми. Якщо це не дасть результату, протягом кількох днів Київ отримає військову підтримку за участі США. Такий багаторівневий підхід, за оцінкою американських чиновників, має бути подібним до принципів колективної оборони НАТО.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Вашингтон погодився зробити ці гарантії юридично зобов’язуючими через голосування в Конгресі США. Він наголосив, що для України принципово, аби ці гарантії були закріплені законодавчо та діяли за логікою статті 5 НАТО.

Водночас, за даними Bloomberg, немає впевненості, що президент РФ Володимир Путін погодиться на такі умови. Москва неодноразово виступала проти присутності військ країн НАТО в Україні та наполягає на територіальних поступках з боку Києва, зокрема щодо Донбасу. Зеленський, зі свого боку, заявив, що Україна не готова виводити війська з цього регіону.

На тлі переговорів Зеленський бере участь у саміті лідерів ЄС у Брюсселі, де обговорюють схвалення масштабної позики для України, забезпеченої замороженими російськими активами. За інформацією агентства, тиск з боку європейських партнерів зростає, зокрема на Бельгію, де зберігається значна частина цих коштів.