США готові закріпити гарантії безпеки для України через Конгрес — Зеленський

Під час свого візиту до Нідерландів президент України Володимир Зеленський заявив, що має домовленість зі Сполученими Штатами про надання Україні юридично зобов’язуючих гарантій безпеки шляхом голосування в Конгресі США у межах угоди про завершення війни з Росією.

Про це повідомляє Bloomberg.

За словами Зеленського, відповідні домовленості є частиною переговорів щодо припинення війни, але деталей він не навів. Заява пролунала після того, як американський посадовець повідомив, що адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Україні сильні гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО.

Дводенні переговори в Берліні між представниками України, США та європейських країн засвідчили новий імпульс у зусиллях Вашингтона щодо завершення війни. Водночас ключовими невирішеними питаннями залишаються територіальні поступки та формат гарантій безпеки, а подальший прогрес залежить від позиції президента Росії Володимира Путіна.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Москва вважає війну близькою до завершення, але наголосив, що територіальні вимоги Росії залишаються незмінними, а розміщення військ НАТО в Україні в межах мирної угоди виключене.

Зеленський також повідомив, що США можуть провести наступні консультації з Росією, а українська делегація не виключає поїздки до Вашингтона для подальших переговорів. Він зазначив, що зустріч із Трампом можлива ближче до фіналізації проєкту мирної угоди.

У спільній заяві за підсумками берлінської зустрічі лідери десяти європейських держав наголосили на готовності направити багатонаціональні сили в Україну після укладення миру для відновлення армії та захисту повітряного простору і морів. Документ також передбачає юридично зобов’язуючі заходи з відновлення безпеки України у разі нового нападу Росії, хоча вони не є прямим аналогом статті 5 НАТО.

Bloomberg зазначає, що, попри заяви про прогрес, Путін поки не демонструє готовності до компромісів щодо вимог передати Росії значні території на сході та півдні України, а також наполягає на обмеженні чисельності української армії.