До 13 років ув’язнення засудили псевдоволонтерів за крадіжки у літніх людей на понад 1,5 млн грн

Суд визнав винними учасників організованої групи, які під виглядом гуманітарної допомоги обкрадали пенсіонерів у Харківській області. Загальна сума завданих збитків перевищила 1,5 млн гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Псевдоволонтери, які обкрадали пенсіонерів у Харкові та Лозовій, отримали реальні строки / Фото: Харківська обласна прокуратура

За даними слідства, у липні 2022 року мешканка села Шатівка Лозівського району створила злочинне угрупування та залучила до нього свого чоловіка і двох родичок, одна з яких на той момент була неповнолітньою. Усі учасники організованої групи, як зазначили в прокуратурі, були представниками ромської національності. Частина з них раніше вже була судима за крадіжки у Дніпрі, після чого вони змінили регіон вчинення злочинів.

Протягом липня 2022 — травня 2023 року зловмисники обкрадали людей похилого віку у Харкові та Лозовій, представляючись волонтерами і пропонуючи «гуманітарну допомогу». Користуючись довірою потерпілих, вони заходили до їхніх помешкань.

Фігуранти діяли за заздалегідь розробленим планом: відволікали увагу власників житла, знаходили грошові кошти та цінні речі, після чого залишали приміщення з викраденим. Для конспірації учасники групи використовували нові абонентські номери та мобільні телефони, а також періодично мінялися ролями.

Під час одного з епізодів зловмисники намагалися винести гроші у незрячої пари. Коли жінка спробувала їх зупинити, її відштовхнули та втекли з награбованим.

Загалом жертвами злочинної групи стали семеро пенсіонерів, а сума завданих збитків перевищила 1,5 млн гривень. Суд визнав усіх чотирьох учасників винними у крадіжках і грабежах. Організаторці призначили 13 років позбавлення волі з урахуванням попереднього вироку, її чоловіка засудили до 10 років ув’язнення, двох родичок — до 9 років 6 місяців та 12 років 6 місяців відповідно. До всіх засуджених також застосовано конфіскацію майна, до набрання вироком законної сили вони перебуватимуть під вартою.