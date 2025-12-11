Шахрайка ошукувала військових від імені фонду Ірини Федишин

Прокурори Франківської окружної прокуратури Львова в суді довели вину 24-річної жінки з Закарпаття, яка видавала себе за представницю благодійного фонду та виманювала гроші у військовослужбовців.

Суд призначив їй 3 роки позбавлення волі, повідомили в Офісі Генпрокурора.

Обвинувачена стежила за сторінкою фонду Ірини Федишин у TikTok та у коментарях шукала прохання про допомогу з авто для фронту. Вона телефонувала військовим, представлялася «координаторкою фонду» і обіцяла передати машину безкоштовно, але просила оплатити «пальне на доставку» – 4 тис. грн.

Насправді жодного авто не існувало. Гроші йшли на особисті потреби. Таким чином вона ошукала трьох військовослужбовців.

Схему викрили після того, як один із потерпілих зв’язався безпосередньо з фондом.

Дії жінки кваліфіковано за ч. 2, 3 ст. 190 КК України.