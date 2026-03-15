“Війна” між НАБУ і СБУ перейшла до активної фази

Як повідомили у Національному антикорупційному бюро України, на блокпості біля в’їзду до Сум співробітники Служби безпеки України затримали працівника НАБУ, який перебував у місті під час виконання службових повноважень у межах офіційного розслідування.

За інформацією бюро, до інциденту можуть бути причетні співробітники підрозділу СБУ, що перебуває у сфері координації першого заступника голови служби.

Реклама

Реклама

У НАБУ зазначили, що серед причин затримання називають той факт, що батьки співробітника мешкають на тимчасово окупованій території. У відомстві наголосили, що перед призначенням до НАБУ він пройшов усі необхідні перевірки, зокрема перевірку на поліграфі в Управлінні внутрішнього контролю НАБУ. Під час неї, зокрема, перевірялися питання можливих зв’язків або співпраці з представниками держави-агресора чи колабораційними структурами.

У бюро заявили, що такі дії перешкоджають НАБУ здійснювати документування злочину та виконувати службові повноваження у межах кримінального провадження.

У НАБУ також повідомили, що вживають заходів для з’ясування обставин інциденту. Деталі обіцяють повідомити згодом.