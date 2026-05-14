Адвоката з Харківщини затримали за вимагання грошей за “вирішення питання” у суді

На Харківщині СБУ затримала адвоката, якого підозрюють у вимаганні грошей за вплив на суддю. За 7,5 тисячі доларів юрист обіцяв клієнту позитивне рішення у справі щодо визначення місця проживання дитини.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За даними слідства, 43-річний адвокат із міста Берестин Харківської області, керівник власного адвокатського бюро, вимагав гроші від свого клієнта, інтереси якого він представляв у цивільній справі щодо визначення місця проживання його малолітньої дитини.

Реклама

Реклама

“Щоб позитивно вирішити у суді це питання на користь батька, юрист зажадав 7 500 доларів за здійснення незаконного впливу на суддю, яка розглядає справу. При цьому він безапеляційно стверджував, що без цих грошей у клієнта нібито немає жодних шансів виграти справу”, – розповіли в СБУ.

У межах кримінального провадження встановлено неодноразові факти вимагання адвокатом грошей. Співробітники СБУ затримали адвоката неподалік його офісу у Берестині під час одержання ним першої частини обумовленої суми – 5 500 доларів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.