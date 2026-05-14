У Львові під час ремонту фасаду будівлі загинули троє людей, з них двоє — громадяни Туреччини

14 травня у Львові під час ремонту будинку обірвалася будівельна люлька, внаслідок чого загинули троє працівників. Правоохоронці розпочали розслідування.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Трагедія сталася на вулиці Очеретяній. Під час виконання робіт із ремонту фасаду будинку на рівні 15 поверху обірвалася будівельна люлька.

Внаслідок падіння загинули троє працівників. Попередньо, двоє із них — громадяни Туреччини.

Наразі встановлюються обставини події, а також особи, відповідальні за дотримання вимог охорони праці.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 2 ст. 272 КК України — порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.