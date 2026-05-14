        РФ знищила офіс оборонної компанії Skyeton у Києві

        Галина Шподарева
        14 Травня 2026 14:42
        Виробництво Skyeton / Фото: skyeton.com
        Внаслідок російської атаки на Україну 14 травня було знищено київський офіс оборонної компанії Skyeton. Жертв унаслідок удару немає.

        Про це повідомила пресслужба компанії Skyeton.

        У компанії зазначили, що очікували ударів, тому заздалегідь перенесли свої виробничі потужності.

        “Ми розуміли, що рано чи пізно Skyeton стане ціллю для росіян, тому були до цього готові і релокували виробничі потужності у різні частини нашої країни та за кордон”, — йдеться в повідомленні.

        Компанія планує продовжити роботу та постачання безпілотних технологій Силам оборони України.

        Довідка. Skyeton — провідна українська компанія-виробник безпілотних авіаційних комплексів (БпАК), заснована Олександром Степурою у 2006 році. Основний продукт — розвідувальний дрон Raybird-3 (ACS-3), який перебуває на озброєнні ЗСУ з 2018 року. Безпілотники компанії відомі високою автономністю (28+ годин польоту).


