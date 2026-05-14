Понад 10 людей шукають під завалами будинку у Дарницькому районі Києва

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок нічної російської атаки у Києві вже відомо про п’ятьох загиблих. За його словами, у столиці постраждали близько 40 людей.

“Мої співчуття рідним і близьким”, — заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що ще семеро людей поранені на Київщині, 28 постраждалих зафіксовано у Харкові, а двоє людей отримали поранення в Одеській області.

Реклама

Реклама

За словами глави держави, загалом по Україні пошкоджено 180 об’єктів, із яких понад 50 — звичайні житлові будинки.

Зеленський повідомив про п’ятьох загиблих у Києві після атаки РФ / Фото ДСНС

Зеленський зазначив, що у Дарницькому районі Києва триває пошуково-рятувальна операція після удару по житловому будинку. Під завалами продовжують шукати людей.

“Більш ніж 10 людей вважаються зниклими безвісти”, — повідомив президент.

Також роботи з ліквідації наслідків ударів тривають в Оболонському районі столиці та на Полтавщині.

За словами Зеленського, до ліквідації наслідків атак по всій країні вже залучили понад 750 працівників ДСНС та майже 750 поліцейських.

Окремо президент повідомив про атаку російських FPV-дронів на автомобіль Управління ООН з координації гуманітарних справ у Херсоні.

За його словами, російські війська двічі атакували машину під час гуманітарної місії. В автомобілі перебували керівник Управління ООН з координації гуманітарних справ та ще вісім співробітників організації.

“На щастя, ніхто не постраждав”, — зазначив Зеленський.

Президент також заявив, що під час масованої атаки українські сили ППО збили понад 93% повітряних цілей.

“Найбільш складно — захищатися від балістики”, — наголосив глава держави.

Зеленський закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Росію та не мовчати про російський терор проти України.