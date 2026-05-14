        Київ зазнав масованої комбінованої атаки: є загиблі, постраждалі та значні руйнування

        Віктор Алєксєєв
        14 Травня 2026 06:59
        Вночі Україну масово атакували російські ракети і ударні дрони. Основний удар прийшовся на столицю.

        Внаслідок комбінованої атаки на Київ пошкоджені житлові забудови та цивільна інфраструктура у кількох районах міста, є постраждалі.

        Про це повідомляє ДСНС України.

        “Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові забудови та цивільна інфраструктура у кількох районах міста”, – йдеться у публікації.

        Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові забудови та цивільна інфраструктура у кількох районах Києва / Фото ДСНС

        У Дарницькому районі є влучання в багатоповерховий житловий будинок, де повалилися конструкції. 10 осіб врятовано, проводяться аварійно-рятувальні роботи для пошуку постраждалих. За іншою адресою зафіксовано падіння уламків на територію АЗС.

        В Соломʼянському районі сталось загоряння припаркованого автомобіля.

        В Голосіївському районі міста виявлені уламки на проїжджій частині.

        У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків на відкриту територію.

        В Оболонському районі зафіксовано падіння уламків на відкритий території та на трьох поверхову будівлю паркінгу та бізнес центру. Також за іншою адресою уламки пошкодили квартиру в житловому будинку на 12 поверсі та влучання в 25 поверхову недобудову, є травмовані.

        У Дніпровському районі внаслідок атаки сталось загоряння на даху пʼяти поверхового житлового будинку. Виявлено одного потерпілого. За іншою влучання БпЛА в пʼятиповерхівку. Також зафіксовано ураження приватного житлового будинку. За іншою адресою внаслідок атаки сталось загоряння декількох гаражів та припаркованого автомобіля.

        Інформація щодо потерпілих уточнюється, додають рятувальники.


