РФ використала територію Білорусі та Молдови для прольоту ударних БпЛА — Повітряні сили

13 травня, з 8:00 по 18:30, РФ атакувала Україну 753 ударними БпЛА Shahed, зокрема реактивними, “Гербера”, “Італмас” та дронами-імітаторами “Пародія”. З урахуванням 139 дронів, які росіяни запустили під час нічної атаки, за добу Україну атакували понад 892 безпілотники різних типів.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

“Особливість атаки – противник вкотре використав територію Білорусі та Молдови для прольоту ударних БпЛА в бік України” – йдеться в повідомленні.

Станом на 18:30 протиповітряною обороною збито та подавлено 710 російських безпілотників майже у всіх регіонах країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА, а також падіння уламків на 26 локаціях.

“Атака триває, декілька БпЛА – в повітряному просторі України”, – попередили в Повітряних силах.