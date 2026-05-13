У Києві ветерана війни затримали після атаки яйцями на Єрмака — ЗМІ

У Києві після засідання Вищого антикорупційного суду невідомий чоловік кинув яйця у колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Нападник заявив, що зробив це через особисту неприязнь до експосадовця.

Про це пише ТСН.

Інцидент стався після засідання ВАКС, де розглядали питання про запобіжний захід Андрію Єрмаку. Коли ексочільник Офісу президента йшов вулицею, невідомий чоловік кинув у нього два яйця, однак не влучив.

Під час нападу чоловік вигукував образи на адресу Єрмака. За даними журналістів, йому завадив інший молодий чоловік спортивної статури, який назвався “звичайним перехожим”.

Після інциденту на місце прибула поліція. Чоловік, який кидав яйця, заявив, що має неприязнь до Андрія Єрмака та назвав його “людиною, яка заробляла на війні і під час війни”. Також він звинуватив колишнього посадовця у тому, що той “піариться на темі військовополонених”.

За інформацією журналістів, нападником є ветеран війни та боєць “Азову”, який перебував у полоні та нині займається громадською діяльністю. Пізніше у соцмережах з’явилося відео, на якому чоловік перебуває у кайданках після затримання поліцією.

Нагадаємо, НАБУ та САП повідомили Андрію Єрмаку про підозру у справі щодо легалізації 460 млн грн через елітне будівництво під Києвом. Прокуратура просить для нього арешт із заставою у 180 млн грн. Оголошенні рішення суду щодо запобіжного заходу має відбутися вранці 14 травня.