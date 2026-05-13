Російський командир наказав підлеглим відрізати голови загиблим українським бійцям — Генштаб

На Гуляйпільському напрямку двоє військовослужбовців 225 окремого штурмового полку потрапили у засідку та загинули під час бою. Командир російського підрозділу наказав обезголовити полеглих українських бійців.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Черговий воєнний злочин окупанти скоїли 12 травня. Українські захисники потрапили в засідку, яку влаштувала інфільтрована група російських військ. У ході бою двоє українських військових загинули.

За даними радіоперехоплення розвідки, командир підрозділу ЗС РФ віддав наказ вчинити наругу над тілами полеглих бійців.

“З радіоперехоплення чути, як командир наказує відсікти дві голови “для підтвердження” та покласти їх на видному місці край поля. Його підлеглий висловлює готовність виконати такий наказ”, – йдеться в повідомленні.

Підрозділ російських військових, причетний до злочину, попередньо вже встановлено. За наявною інформацією, командир цього підрозділу раніше вже наказував знущатися з українських військовополонених.