        Ще 15 дітей врятували з окупації: деталі історій

        Сергій Бордовський
        5 Травня 2026 21:24
        З окупації повернули 15 українських дітей / Фото: Save Ukraine
        Минулого тижня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути 15 українських дітей і підлітків. Усі вони перебували під постійним тиском і загрозою, але нині вже перебувають у безпеці.

        Про це повідомили на сторінці ініціативи президента Bring Kids Back UA. Повернення дітей стало можливим за участі команди Save Ukraine та підтримки партнерів.

        Серед врятованих — 14-річна дівчина, яка змушена була таємно навчатися в українській школі під час обстрілів. Їй відмовляли в лікуванні та реабілітації через небажання родини отримувати російські документи.

        Також серед евакуйованих — 18-річний хлопець, який приховував проукраїнську позицію під час навчання, де його змушували слухати пропаганду, а після початку викликів на військовий облік він виїхав, щоб уникнути участі у війні проти України.

        Інший підліток розповів, що його примусово поставили на військовий облік, а в його місті озброєні військові залякували місцевих жителів. Ще одна дівчина повідомила про регулярні обшуки вдома та примусове навчання в окупаційній школі з військовою підготовкою.

        Усі врятовані діти наразі перебувають у центрах «Надії та відновлення», де отримують психологічну допомогу, підтримку з документами та житло.

        Водночас у повідомленні наголошується, що сотні тисяч українських дітей досі залишаються на окупованих територіях. Окупаційна влада, за даними ініціативи, посилює тиск, зокрема намагається примусово мобілізувати підлітків і ускладнює маршрути повернення.

        У ініціативі зазначили, що робота з повернення дітей триває і буде продовжуватися доти, доки всі українські діти не повернуться додому.


