DeepState: Російська армія захопила у квітні 141 кв. км

У квітні російська армія захопила 141 квадратний кілометр української території.

Це майже на 12% менше, ніж у березні, коли під контроль РФ перейшло 160 кв. км, але більше, ніж у лютому — тоді цей показник становив 126 кв. км., підрахували аналітики DeepState.

Площа у 141 кв. км умовно відповідає квадрату зі стороною трохи менше 12 кілометрів або території міста середнього розміру.

Загалом темпи просування російської армії знижуються з листопада минулого року, коли вони різко зросли до 505 кв. км за місяць.

За даними аналітиків, 36% територіальних здобутків РФ у квітні (36 кв. км) припало на Донецьку область, ще 30% — на Сумську, де російські війська захоплювали прикордонні території.

Решта просування відбувалася в Харківській та Запорізькій областях.

Водночас у Дніпропетровській області площа окупованої території у квітні, за оцінками DeepState, скоротилася зі 105 до 98 кв. км. Для порівняння, у січні цей показник сягав 187 кв. км.