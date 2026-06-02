Усик отримав офіційного претендента на титул WBC: чемпіона зобов’язали битися з Кабаєлом

Всесвітня боксерська рада (WBC) офіційно зобов’язала Олександра Усика провести захист титулу чемпіона світу у надважкій вазі проти тимчасового чемпіона організації Агіта Кабаєла. У разі відмови українець ризикує втратити пояс WBC, повідомляє Sky Sport.

Президент WBC Маурісіо Сулейман підтвердив, що бій Усика з німецьким боксером Агітом Кабаєлом став обов’язковим захистом титулу для українського чемпіона. За словами функціонера, рішення було ухвалене після добровільного поєдинку Усика проти Ріко Верхувена.

Таким чином перед українцем стоїть вибір — погодитися на переговори щодо бою з Кабаєлом або відмовитися від титулу WBC. Подібна ситуація вже траплялася у кар’єрі Усика: у 2024 році він залишив титул IBF через неможливість провести обов’язковий захист.

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33-річний Агіт Кабаєл залишається непереможеним на професійному рингу. На його рахунку 27 перемог, із яких 19 — нокаутом. Німець володіє титулом тимчасового чемпіона WBC та посідає одні з найвищих позицій у рейтингах надважкої ваги.

Після рішення WBC Кабаєл уже звернувся до Усика у соцмережах. Боксер використав фразу українця «Don’t push the horses», яка раніше стала популярним мемом серед уболівальників. Також Кабаєл неодноразово заявляв, що готовий провести чемпіонський поєдинок у Німеччині та зібрати повний стадіон на такому бою.

За інформацією західних ЗМІ, WBC очікує, що саме поєдинок Усик — Кабаєл стане наступним титульним боєм українця у надважкій вазі.