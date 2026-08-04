Два тай-брейки й драматична розв’язка: Світоліна пробилася до третього кола в Торонто

Українська тенісистка Еліна Світоліна здобула непросту перемогу у своєму стартовому матчі на турнірі WTA 1000 у Торонто.

Українка обіграла представницю Іспанії Джессіку Боусас Манейро з рахунком 6:7 (5), 7:6 (4), 6:4.

У вирішальному сеті Світоліна повела 5:0, однак двічі не змогла подати на матч. Завершити зустріч на свою користь їй вдалося завдяки брейку в десятому геймі.

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Це була четверта зустріч Світоліної з Боусас Манейро. Українка виграла всі чотири матчі проти іспанки.

Два попередні протистояння тенісисток відбулися минулого року на ґрунтових турнірах у Руані та Римі.

Світоліна вперше з 2019 року вийшла до третього кола змагань у Торонто. Загалом це її шостий вихід до цієї стадії на канадському турнірі серії WTA 1000.

Минулого року на турнірі в Монреалі українка дійшла до чвертьфіналу.

Наступна суперниця Світоліної визначиться в матчі між румункою Єленою-Габріелою Русе та Анастасією Потаповою.