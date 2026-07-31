Світоліна перемогла на старті турніру WTA 500 у Вашингтоні та вийшла до чвертьфіналу

Перша ракетка України Еліна Світоліна перемогла спортсменку з Узбекистану Поліну Кудерметову у своєму першому матчі на турнірі WTA 500 у Вашингтоні. Українка вийшла до чвертьфіналу та повторила свій найкращий результат на цих змаганнях.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Світоліна розпочала виступи одразу з другого кола як друга сіяна тенісистка турніру. З Кудерметовою, яка перед цим пройшла кваліфікацію та перемогла іспанку Крістіну Букшу, українка зустрілася вперше.

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У першому сеті Кудерметова двічі подавала на перемогу в партії та за рахунку 6:5 мала сетбол. Світоліна відігралася, перевела сет на тайбрейк і перемогла з рахунком 7:4.

У другій партії українка програвала 1:2, після чого виграла три гейми поспіль і вийшла вперед — 4:2. Матч Світоліна завершила на власній подачі з рахунком 6:4.

Підсумковий рахунок зустрічі — 7:6(4), 6:4 на користь української тенісистки.

Раніше Світоліна доходила до чвертьфіналу турніру у Вашингтоні у 2023 році, де програла Джессіці Пегулі. Наступною суперницею українки стане філіппінка Александра Еала, яка посідає 28-ме місце у світовому рейтингу.