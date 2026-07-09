Костюк не змогла пробитися до фіналу Вімблдону: як пройшла гра

Українська тенісистка Марта Костюк завершила виступ на Вімблдоні-2026 після поразки у півфіналі. У матчі за вихід до фіналу вона поступилася чешці Лінді Носковій у двох сетах.

Про це пише Суспільне Спорт.

Українська тенісистка Марта Костюк програла чеській тенісистці Лінді Носковій у півфіналі Вімблдону-2026. Матч завершився з рахунком 4:6, 4:6.

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Для Костюк це був дебютний півфінал Вімблдону. На турнірі вона вже досягла найкращого результату в кар’єрі: у чвертьфіналі українка перемогла віцечемпіонку Вімблдону-2024 Жасмін Паоліні та вперше вийшла до півфіналу трав’яного турніру серії Грендслем.

Виходом до півфіналу Костюк також повторила національний рекорд на Вімблдоні. До цього серед українок на цій стадії турніру в Лондоні грала лише Еліна Світоліна — у 2019 та 2023 роках.

Суперницею Костюк у півфіналі стала Лінда Носкова. Для тенісисток це була друга очна зустріч. Вперше вони грали на турнірі WTA 1000 у Мадриді, де українка перемогла у двох сетах.

У першому сеті боротьба тривала до десятого гейму. Костюк припустилася подвійної помилки на своїй подачі й програла партію з рахунком 4:6.

На початку другого сету Носкова зробила брейк і повела 3:1. У наступному геймі українка відіграла брейкпоінт і відновила рівновагу, однак завершення сету знову залишилося за чеською тенісисткою — 4:6.

У фіналі Вімблдону-2026 Лінда Носкова зіграє проти чешки Кароліни Мухової, яка у півфіналі перемогла американку Коко Гофф.

Фінал жіночого одиночного турніру відбудеться у суботу, 11 липня.