Після нападу на військових ТЦК у Львові Лубінець закликав до змін у мобілізації: що кажуть у Міноборони

Омбудсман Дмитро Лубінець засудив напад на військовослужбовців ТЦК та СП у Львові, де група людей пошкодила і перекинула службовий автомобіль. Водночас він заявив про кризу довіри та закликав Міноборони терміново створити робочу групу для перегляду мобілізаційних процедур.

Про це Дмитро Лубінець написав у Telegram.

Омбудсман зазначив, що події у Львові не можна розглядати ізольовано. За його словами, вони стали наслідком проблем, про які він говорить уже тривалий час.

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Коли люди роками звертаються до органів влади, повідомляють про можливі порушення прав під час мобілізації, але не бачать належної правової оцінки таким фактам, це неминуче створює ще більші проблеми. Недовіра накопичується, напруга зростає, а суспільство радикалізується — йдеться в повідомленні.

Лубінець закликав Міністерство оборони терміново створити робочу групу для комплексного перегляду та вдосконалення мобілізаційних процедур. За його словами, необхідно сформувати прозорі, зрозумілі та справедливі правила, які захищатимуть і державні інтереси, і права людини.

Раніше у Міністерстві оборони прокоментували напад на військовослужбовців ТЦК у Львові. У відомстві заявили, що такі дії є неприпустимими, як і будь-які інші напади на представників Сил оборони.

“Позиція Міноборони послідовна — перед законом рівні всі. Відповідальність має наступати у будь-якому з випадків насильства та агресії”, — заявили у міністерстві.

Там відомстві зазначили, що мобілізація є необхідною складовою захисту України, а її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває.