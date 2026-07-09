Історія з 15-річною дівчиною у поштоматі отримала продовження: “Нова пошта” звернулася до поліції

Інцидент із 15-річною жителькою Рівного, яка зачинилася у поштоматі, отримала продовження. “Нова пошта” заявила про пошкодження обладнання та звернулася до правоохоронних органів.

Про це пише Суспільне Рівне.

У “Новій пошті” зазначили, що за фактом пошкодження майна компанія подала відповідну заяву до правоохоронних органів. Наразі триває встановлення всіх обставин події та надання їм правової оцінки.

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“На цьому етапі говорити про можливе відшкодування збитків — передчасно. Подальші рішення Нова пошта ухвалюватиме після завершення перевірки та відповідно до вимог чинного законодавства”, — йдеться у відповіді компанії.

У компанії також повідомили, що внутрішня перевірка підтвердила справність поштомата. Комірку відкрили через застосунок, скориставшись послугою “Пункт передачі”, після чого один із підлітків зачинив свою подругу всередині.

“Повторно відкрити комірку було неможливо через тиск на дверцята зсередини”, — зазначили у компанії.

У “Новій пошті” додали, що пошкодження поштоматів трапляється рідко. У компанії вважають, що інцидент у Рівному став наслідком свідомих дій підлітків, які використали комірку поштомата не за призначенням.

Нагадаємо, 7 липня о 6:00 рятувальники Рівного отримали виклик від хлопця, який розповів, що на вулиці Київській у комірці поштомата опинилася зачиненою дівчина. Самостійно відкрити комірку він не зміг, тому звернувся по допомогу до ДСНС. Рятувальники відкрили її за допомогою спеціального інструменту та визволили дівчину. Медична допомога їй не знадобилася.

8 липня в поліції повідомили, що на батьків 15-річної рівнянки склали адміністративний протокол про невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Із сім’єю також провели профілактичну бесіду.