В Івано-Франківську жінка пошкодила портрет загиблого захисника нецензурними написами

Поліція Івано-Франківська встановила особу жінки, причетної до пошкодження банера із портретом загиблого захисника. На зображенні військового невідома особа нанесла нецензурні написи.

Про це повідомили в ГУНП в Івано-Франківській області.

6 липня до Івано-Франківського районного управління поліції звернулася 45-річна місцева жителька. Жінка повідомила, що на банері із зображенням її загиблого чоловіка невідома особа нанесла нецензурні написи.

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Після отримання повідомлення поліцейські розпочали перевірку. Правоохоронці оглянули місце події, опитали заявницю, свідків та очевидців, а також провели першочергові заходи.

У результаті поліцейські встановили особу, причетну до пошкодження банера. Нею виявилася 41-річна мешканка Галицької територіальної громади. Наразі правоохоронці її розшукують.