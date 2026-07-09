На Житомирщині через недбалість загинула худоба

На Житомирщині слідчі повідомили директору державного сільськогосподарського підприємства про підозру через неналежне виконання службових обов’язків, що призвело до загибелі худоби та збитків державі на понад один мільйон гривень. Про це повідомили в поліції Житомирської області.

Йдеться про сільськогосподарське державне підприємство на Звягельщині, яке належить до сфери управління Фонду державного майна України. У 2025 році його очолив 46-річний житель Києва.

Основним видом діяльності підприємства є розведення великої рогатої худоби молочних порід. За даними слідства, директор не забезпечив належної організації роботи господарства.

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Зокрема, він не вжив заходів для залучення кваліфікованого персоналу та ветеринарного спеціаліста, а також не організував належний догляд, лікування і повноцінне утримання поголів’я.

Унаслідок цього протягом лютого-червня 2026 року серед худоби поширилися інфекційні захворювання, від яких загинули щонайменше вісім голів великої рогатої худоби.

Попри це, керівник не забезпечив своєчасної утилізації загиблих тварин, що, за даними правоохоронців, сприяло подальшому поширенню хвороби.

Крім того, поліція встановила скорочення поголів’я ще на 57 голів. Наразі тривають заходи зі встановлення місцезнаходження зниклих тварин.

За попередніми підрахунками, державі завдано збитків на суму понад один мільйон гривень.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції Житомирської області за процесуального керівництва обласної прокуратури повідомили директору держпідприємства про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу та його відсторонення від посади.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.