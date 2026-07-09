СБУ затримала агентку ФСБ, яка готувала новий удар по Черкащині

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Черкащині агентку ФСБ, яка допомагала Росії готувати нову серію ракетно-дронових атак по регіону. Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, наведенням повітряного удару РФ займалася безробітна мешканка Черкаської області. Російська спецслужба завербувала її через Telegram-канали, де жінка шукала “легкі заробітки”.

За інструкцією ФСБ агентка відстежувала розташування українських військ та енергетичних об’єктів. У разі виявлення потенційних цілей вона фотографувала їх із прив’язкою до місцевості.

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Слідство встановило, що російська спецслужба доручила своїй поплічниці провести дорозвідку поблизу енергогенеруючого підприємства, по якому РФ готувала повторний удар.

Під час розвідувальної вилазки агентка мала з’ясувати технічний стан об’єкта після нещодавніх повітряних атак Росії.

Співробітники СБУ поетапно задокументували шпигунську діяльність фігурантки та затримали її.

Під час обшуків у жінки вилучили мобільний телефон і комп’ютерну техніку з доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.