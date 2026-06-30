СБУ затримала в Одесі агента ФСБ, який передавав дані про позиції ППО

Служба безпеки України затримала в Одесі місцевого жителя, якого підозрюють у співпраці з ФСБ. За даними слідства, він збирав для російської спецслужби інформацію про місця дислокації Сил оборони в Одесі та області.

Про це повідомила СБУ.

За даними спецслужби, фігурант потрапив у поле зору ФСБ через власні публікації на підтримку кремлівського режиму та збройних угруповань РФ у Telegram-каналах.

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Слідство встановило, що чоловік відстежував пункти базування Сил оборони, по яких російські війська могли планувати ракетно-дронові удари.

Найбільше російську сторону, за даними СБУ, цікавили вогневі позиції ППО та розташування логістичних складів ЗСУ на півдні України.

Для збору інформації про військові об’єкти підозрюваний, як стверджують правоохоронці, об’їжджав місцевість на автомобілі. Після таких поїздок він нібито передавав дані куратору з РФ у месенджері, а потім видаляв листування.

У СБУ також заявили, що фігурант ініціював перед російським куратором передачу вогнепальної зброї. За версією слідства, це мало допомогти спровокувати панічні настрої серед місцевих жителів і дестабілізувати ситуацію в Одесі та області.

Крім того, підозрюваний, за даними СБУ, передав представнику російської спецслужби інформацію про депутата місцевої ради та військовослужбовця Національної гвардії України, яких знав особисто. У спецслужбі вважають, що їх могли розглядати як потенційні цілі для ліквідації.

Співробітники СБУ заявили, що завчасно викрили задум ворога та затримали чоловіка. Під час обшуків у нього вилучили три смартфони з доказами ймовірної співпраці з ФСБ.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада в умовах воєнного стану, посягання на територіальну цілісність України, публічні заклики до насильницької зміни влади, а також виправдовування та глорифікація збройної агресії РФ проти України.

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.