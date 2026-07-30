У понад 100 ТЦК по всій Україні проводять обшуки через схеми ухилення від мобілізації

30 липня у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки в більшості регіонів України проходять обшуки. Правоохоронці перевіряють факти сприяння ухиленню від мобілізації за гроші

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Слідчі дії відбуваються у територіальних центрах комплектування різних рівнів по всій країні. Операцію проводять у взаємодії з Генеральним штабом Збройних сил України.

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Основну увагу зосередили на можливих схемах, за якими працівники ТЦК могли допомагати військовозобов’язаним уникати мобілізації за гроші.

Також перевіряють випадки перевищення службових повноважень військовослужбовцями ТЦК. Зокрема, йдеться про можливі побиття та катування військовозобов’язаних.

“Для багатьох у ТЦК сьогодні справді настав “чистий четвер”. За результатами слідчих дій очікуються затримання та повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах країни”, — зазначили в ДБР.