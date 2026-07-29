        Події

        На одному з напрямків фронту розбився винищувач F-16, пілот катапультувався

        Галина Шподарева
        29 Липня 2026 22:34
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        Винищувач F-16 / Ілюстративне фото: Укрінформ
        Винищувач F-16 / Ілюстративне фото: Укрінформ

        29 липня на одному з напрямків фронту впав винищувач F-16 Повітряних сил ЗСУ, який виконував бойове завдання з перехоплення повітряних цілей противника. Пілот катапультувався.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Під час виконання бойового завдання з літаком було втрачено зв’язок. За попередніми даними, на борту виникла нештатна ситуація, через яку льотчик був змушений катапультуватися.

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        Наразі пілот перебуває в безпеці — його доставили до лікувального закладу для обстеження.

        Жертв серед цивільного населення та руйнувань не зафіксовано. На місці працюють експерти та правоохоронці. Причини падіння літака встановлюються.


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