На одному з напрямків фронту розбився винищувач F-16, пілот катапультувався

29 липня на одному з напрямків фронту впав винищувач F-16 Повітряних сил ЗСУ, який виконував бойове завдання з перехоплення повітряних цілей противника. Пілот катапультувався.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Під час виконання бойового завдання з літаком було втрачено зв’язок. За попередніми даними, на борту виникла нештатна ситуація, через яку льотчик був змушений катапультуватися.

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Наразі пілот перебуває в безпеці — його доставили до лікувального закладу для обстеження.

Жертв серед цивільного населення та руйнувань не зафіксовано. На місці працюють експерти та правоохоронці. Причини падіння літака встановлюються.