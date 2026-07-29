        Суспільство

        В Україні 30 липня буде сухо, на Закарпатті — до +33°

        Віктор Алєксєєв
        29 Липня 2026 21:57
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        Запоріжжя. 29 липня 2026 / Фото: Facebook Юлія Гриценко
        Запоріжжя. 29 липня 2026 / Фото: Facebook Юлія Гриценко

        У четвер, 30 липня, на всій території України опадів не очікується. Температура вдень становитиме від +23° до +28°, а на Закарпатті повітря прогріється до +33°.

        Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

        Погоду визначатиме антициклон із центром над Правобережжям. На більшій частині країни прогнозують невелику хмарність і суху погоду.

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        Уночі до України надходитиме прохолодне повітря з північних напрямків. Температура опуститься до +10…+15°, у південних областях буде до +19°.

        Удень за високого атмосферного тиску та невеликої хмарності повітря швидко прогріватиметься. У більшості регіонів очікується +23…+28°, на Закарпатті — +30…+33°.

        Вітер буде північно-західним, зі швидкістю 5–10 м/с. На сході та північному сході країни вдень прогнозують пориви до 15–20 м/с.

        У Києві та Київській області 30 липня також буде без опадів, із невеликою хмарністю. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

        Температура в Київській області вночі становитиме +10…+15°, удень — +23…+28°. У столиці вночі очікується +13…+15°, удень — +25…+27°.


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