В Україні 30 липня буде сухо, на Закарпатті — до +33°

У четвер, 30 липня, на всій території України опадів не очікується. Температура вдень становитиме від +23° до +28°, а на Закарпатті повітря прогріється до +33°.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Погоду визначатиме антициклон із центром над Правобережжям. На більшій частині країни прогнозують невелику хмарність і суху погоду.

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Уночі до України надходитиме прохолодне повітря з північних напрямків. Температура опуститься до +10…+15°, у південних областях буде до +19°.

Удень за високого атмосферного тиску та невеликої хмарності повітря швидко прогріватиметься. У більшості регіонів очікується +23…+28°, на Закарпатті — +30…+33°.

Вітер буде північно-західним, зі швидкістю 5–10 м/с. На сході та північному сході країни вдень прогнозують пориви до 15–20 м/с.

У Києві та Київській області 30 липня також буде без опадів, із невеликою хмарністю. Вітер північно-західний, 5–10 м/с.

Температура в Київській області вночі становитиме +10…+15°, удень — +23…+28°. У столиці вночі очікується +13…+15°, удень — +25…+27°.