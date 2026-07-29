У Києві чоловік вбив лікарку під час проходження ВЛК

У Києві під час проходження військово-лікарської комісії чоловік напав із ножем на лікарку. Від отриманих поранень жінка померла, нападника затримали правоохоронці.

Про це повідомили у Київському міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

За інформацією ТЦК, представники Національної поліції доставили до Подільського районного територіального центру комплектування чоловіка, який порушив правила військового обліку та не пройшов військово-лікарську комісію.

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Для усунення порушення його направили на проходження ВЛК до позаштатної військово-лікарської комісії №1 при Подільському районному ТЦК та СП.

Близько 15:30 під час огляду в кабінеті хірурга чоловік напав на лікарку з ножем. Жінка померла.

Нападника затримали працівники поліції. На місці події працюють правоохоронці, які встановлюють усі обставини інциденту. Тривають слідчі дії.

У ТЦК наголосили, що військово-лікарські комісії є цивільними установами, які не підпорядковуються органам військового управління Збройних сил України. Лікарі ВЛК є цивільними працівниками.